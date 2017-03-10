Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ПЕРО на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку спецодежды медицинской (костюмы) для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница №2 г.Владимира».

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение о несоответствии его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что вторая часть заявки ООО «ПЕРО» содержит декларацию без учета изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, согласно которым установлено требование об отсутствие у участника закупки судимости не только за преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, в перечень обязательных требований включено требование о непривлечении участника закупки (юридического лица) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации.

Указанное требование заказчиком установлено в документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ПЕРО» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной.