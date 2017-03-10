В Кольчугино улицы гребут подчистую

В то время как во Владимире снег вывезли со всех магистральных дорог и тротуаров, в Кольчугино он еще лежит в огромных сугробах. Там зима и не думает сдавать позиции. И в этом ей подыгрывает главный городской уборщик – частная компания, с которой кольчугинские власти заключили муниципальный контракт.

– Мы направили в адрес компании несколько претензий, привлекли к административной ответственности на 557 тысяч рублей за невыполнение условий контракта, – сообщили «Призыву» представители кольчугинского муниципалитета. – Вместо того чтобы взяться за работу, частник начал жаловаться во все надзорные инстанции на администрацию. Приходится привлекать к уборке других участников, на добровольных началах.

Сил волонтеров не хватает, на тротуарах – снег и гололед, дороги заужены до предела. Мало того, техника нерадивого подрядчика во время своих нечастых выходов на уборку умудрилась ещё снести несколько городских урн. И ни восстанавливать их, ни возвращать деньги за причиненный ущерб компания не собирается.

А в прошлом году в ходе уборки на улице III Интернационала снесли еще с десяток молодых деревьев – голубых елей и лип. Правда, кто это сделал – подрядчик или волонтеры, выяснить так и не удалось. Видеокамер нет, свидетелей тоже.

В кольчугинской администрации обещали, что этой весной обязательно высадят в центре новые деревья – скорее всего, липы, они неприхотливые.

Фото http://cherinfo.ru/news/77560-v-svazi-s-prodolzeniem-snegopada-na-ulicy-cerepovca-vyvedena-dopolnitelnaa-tehnika