В Петушинском районе прикрыли нелегальное казино «для своих»

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Петушинского района. Мужчину подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году предприниматель, используя одноэтажное здание, находящееся в собственности близких родственников, организовал на территории Петушинского района развлекательное заведение с баром, бильярдными столами, банкетным залом. Для получения дополнительной прибыли мужчина закупил покерные столы, предметы для игры в формате турнира, позвонил своим знакомым, сообщив о начале работы игорных залов.

Проверенные посетители по звонку предпринимателя посещали заведение 2-3 раза в неделю и играли за покерными столами по 8-10 часов. Прибыль от незаконной предпринимательской деятельности по оценкам следствия составляла по 20-30 тысяч рублей за игру.

В ночь с 13 на 14 февраля текущего года сотрудники Следственного комитета, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Петушинскому району при сопровождении подразделений Росгвардии прикрыли подпольное казино.

В заведении изъято игорное оборудование, документация. Подозреваемый свою вину признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://c.o0bg.com/rw/Boston/