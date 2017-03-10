Таможня дала «добро» маффинам, опятам и индийскому торту

Конкурс – традиционный. В этом году проходил в преддверии 25-летнего юбилея таможни, что нашло отражение в оформлении некоторых блюд. Участники боролись за призовые места в двух номинациях: «салаты, холодные закуски» и «выпечка». Оценивались не только вкус, но и оригинальность представления блюд, и внешний вид.

Тем, кто соблюдает пост, были предложены пирог, печенье и запеченная тыква с изюмом и черносливом в горшочке. Для мясоедов – маффины с курицей и ветчиной и печенье с луком.

Поклонникам выпечки выбирать было из чего: двухъярусный торт с клубникой и шоколадом в кокосовой стружке; пряничные домики, символизирующие таможню и таможенные посты; шоколадная «корзина», наполненная цветным драже, скрывающим бисквит с нежным кремом…

Как сообщила пресс-служба Владимирской таможни, участники, представляя свои блюда, рассказывали секреты их приготовления, читали стихи, использовали видео-презентации. Своим масштабом поразил индийский торт, который потом порадовал вкусом большой коллектив Владимирского таможенного поста (центра электронного декларирования). Индийскую легенду автор шедевра рассказывала, одевшись в сари.

Среди салатов и закусок – блинный «пенёк» с опятами, «Мамина радость» с морковью и сыром, изящная версия салата «мимоза», выложенного в виде мартовской «восьмерки». Невозможно было пройти мимо закуски «Птица счастья» с ананасами, сыром и курицей, а также поданных с загадками и прибаутками рулета из соленого сала, горячей картошечки с укропом и соленым огурцом!

Жюри пришлось решать непростую задачу, определяя победителей. Зрители и болельщики также с удовольствием пробовали представленные на конкурс блюда, восхищаясь мастерством своих коллег.