В Президентской библиотеке найдено «дело» ковровского генерала

Жительница Санкт-Петербурга Галина Георгиевна Юдина, родственница известных в прошлом владимирских дворянских родов Николаевых и Ложкиных обнаружила в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина документы, касающиеся села Павловское Ковровского уезда и его владельцев в XIX столетии.

Это копия «дела» генерал-майора Василия Семеновича Юкичева – героя Бородинского сражения, владельца имения в селе Павловское нынешнего Ковровского района, в котором в 2016 году открыт музейный комплекс «Усадьба двух генералов». Павловское Юкичев получил по наследству от его прежних владельцев Леванидовых.

Василий Юкичев унаследовал Павловское от своего двоюродного брата Алексея Леванидова, скончавшегося в 1846 году. Однако лишь сейчас Галиной Юдиной найдена копия завещания Алексея Леванидова, составленного в 1841 году и введенного в действие в 1846-м, по которому он передает свое родовое имение в Павловском и окрестных деревнях «любезному двоюродному по отцу брату» Василию Юкичеву. Это, пожалуй, самый ценный документ во всем деле «помещика генерал-майора Василия Семеновича Юкичева» из 53 листов.

Известно, что Алексей Леванидов и Василий Юкичев были не только кузенами, но и сослуживцами – оба служили в лейб-гвардии Литовском полку. Не имея детей-наследников, последний в роду Леванидовых и завещал село Павловское с деревнями двоюродному брату. С 1846 года и вплоть до самой кончины в 1872-м генерал Юкичев жил в Павловском. Там он умер и похоронен около Воскресенской церкви. Его снесенное в конце 1930-х гг. надгробие в виде двухметрового гранитного креста было восстановлено в 2016 году.

Завещание штабс-капитана Леванидова существенно дополняет знания о владельцах усадьбы в Павловском. В частности, стало известно, что Леванидовы находились в близком родстве с потомками известного проповедника протоиерея Киевского Софийского собора Иоанна Леванды (его лично награждали Екатерина II, Павел I и Александр I, с ним был знаком владимирский губернатор князь И. М. Долгоруков), дочь которого была матерью Алексея Леванидова.

Кроме завещания последнего Леванидова в архивном деле из Петербурга находится так называемая уставная грамота на село Павловское и пять соседних деревень, составленная в 1862 году. Это соглашение между генералом Юкичевым и тремя его сыновьями с их крестьянами, которые после реформы императора Александра II перестали быть крепостными.

В грамоте подробно расписано, сколько земли получают павловские крестьяне от местных помещиков, и какую сумму обязываются за нее заплатить. Уставная грамота ценна множеством деталей относительно взаимоотношений Юкичевых и их недавних крепостных, а также подобнейшим описанием села Павловского и его окрестностей. Например, там перечислены названия четырех сельских прудов, бытовавшие в позапрошлом столетии, которые ныне неизвестны даже местным старожилам.

Справка: Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была основана в 2007 году и открыта в 2009-м тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Она находится в бывшем здании Святейшего Синода на Сенатской площади. Там хранятся электронные копии редчайших исторических документов и книг, а также малоизвестных архивных материалов, бывших закрытыми для широкого круга читателей.

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