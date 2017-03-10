Илья Муромец получил более ста писем

Более ста писем от юных поклонников былинного героя слетелись на его родину – в Муром, в театр-музей Ильи Муромцу. Этот конкурс стал своеобразным ответом учреждения и “Почты России” на попытки министерства обороны Украины переписать историю и объявить в “Википедии” родиной богатыря украинский город Карачев вместо нашей деревни Карачарово. Для участия в конкурсе ребятам необходимо было до конца января прислать письмо-открытку и рассказать, за что они любят Илью Муромца.

Послания пришли из разных уголков России: Москвы, Липецка, Самары, Петрозаводска, Красноярска, Краснознаменска, Челябинска, Владимирской области и других регионов. Дети писали, что они гордятся его прославленными подвигами. А некоторые даже посвятили Илье Муромцу стихи. Не обошли своим вниманием одного из самых известных русских богатырей и взрослые. В письмах они восхищались его силой и мужеством в победе над своим физическим недугом и умением преодолевать все жизненные трудности.

В тройку победителей земляки Ильи Муромца не попали. Первое место присудили Ульяне Красниковой из Липецка, второе – Миле Самсоновой из Самары, третье – Глебу Ледняшеву из Петрозаводска. По мнению организаторов конкурса их послание стали самыми трогательными и патриотичными.

В качестве награды за участие в конкурсе юные победители получат пригласительные билеты на интерактивное театрализованное представление “Сказ об Илье Муромце” и памятные подарки. И конечно, каждый участник найдет в своем почтовом ящике ответное послание от Ильи Муромца.