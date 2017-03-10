С начала мая в квартирах владимирцев потечёт только «холодненькая»

Городские власти опубликовали график отключения горячей воды

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Администрация Владимира утвердила  сводный годовой план  ремонта тепловых сетей на 2017 год. По графику отключение горячей воды начнется с 3 мая с административных зданий на улице Большая Нижегородская.

Среди жилых домов первыми под отключения попадают жители Юго-Западного района, последними, в конце августа – центр и район улицы Луначарского.

Закончить ремонт тепловых сетей планируется к 16 сентября.

Отключать горячую воду будут, судя по сводному плану, не более, чем на 14 дней.

Фото: https://rostov.press/ 2184-rostovvodokanal-priblizhaet- gorozhan-k-vodnoy- katastrofe.html

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