С начала мая в квартирах владимирцев потечёт только «холодненькая»

Администрация Владимира утвердила сводный годовой план ремонта тепловых сетей на 2017 год. По графику отключение горячей воды начнется с 3 мая с административных зданий на улице Большая Нижегородская.

Среди жилых домов первыми под отключения попадают жители Юго-Западного района, последними, в конце августа – центр и район улицы Луначарского.

Закончить ремонт тепловых сетей планируется к 16 сентября.

Отключать горячую воду будут, судя по сводному плану, не более, чем на 14 дней.

Фото: https://rostov.press/ 2184-rostovvodokanal-priblizhaet- gorozhan-k-vodnoy- katastrofe.html