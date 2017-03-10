Лжекоммунальщики похитили у пенсионера золото и деньги

В Собинке оперативники по «горячим следам» задержали подозреваемых в ограблении 80-летнего пенсионера.

Кража произошла 1 марта. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, трое злоумышленников, под предлогом передачи квитанции за коммунальные услуги, проникли в квартиру к одинокому пенсионеру. Связав руки и ноги мужчины скотчем и вставив в рот кляп, нападавшие перевернули весь дом в поисках наживы. Похитив найденные в шкафу 290 000 тысяч рублей и золотые украшения, мужчины скрылись.

О случившемся в полицию заявил свидетель, который заметил стремительно выбегающих из квартиры троих неизвестных и запомнил автомобиль, на котором они уехали.

Злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». Ими оказались 33-летний и 24-летний жители областного центра и их сообщник – 31-летний житель Суздальского района. В автомобиле подозреваемых в ограблении оперативники обнаружили похищенное.

Как установили полицейские, ранее, в декабре 2016 года, один из задержанных был в квартире пожилого человека – мужчина производил технические работы и знал о имеющейся у него крупной денежной сумме.

Сейчас полицейские устанавливают причастность троих злоумышленников к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Один из задержанных заключен под стражу, в отношении двоих участников судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: http://www.4vsar.ru/news/83970.html