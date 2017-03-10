«Передвижные центры здоровья» приняли владимирских педагогов

Во Владимирской области продолжается реализация проекта депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». Медицинские комплексы приняли педагогов областного центра.

73 0
73 0

Проект депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» успешно реализуется с ноября 2015 года. За это время медицинские комплексы посетили свыше 160 населенных пунктов региона. Бесплатные обследования специалистов прошли более 68 000 человек, в том числе несколько тысяч детей.

Медицинские комплексы оснащены современным УЗИ-оборудованием, приемы ведут кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, хирург и другие узкие специалисты, востребованные у населения региона. Именно запросы земляков ложатся в основу развития проекта, благодаря их пожеланиям он совершенствуется.

В Общественную приемную депутата, а также на горячую линию «Передвижных центров здоровья» регулярно поступают отзывы и предложения по работе медицинских комплексов. В частности, Владимирская областная организация профсоюза работников
образования попросила провести медицинское обследование учителей и воспитателей детских садов. Предложение было поддержано. На минувшей неделе свое здоровье проверили более ста владимирских педагогов.

Принципиально важно, чтобы как можно больше людей смогли получить бесплатные консультации врачей и пройти обследования, – уверен депутат Госду мы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Поэтому мы составляем графики приема «Передвижных центров здоровья» в соответствии с пожеланиями людей, с предложениями общественных организаций. И в этом направлении мы будем двигаться дальше.

Доступность и качество услуг – на первом месте

В «Передвижных центрах здоровья» владимирские педагоги получили консультацию кардиолога и сделали УЗИ щитовидной железы. По мнению заместителя председателя областной организации профсоюза работников образования Николая Синицына, высокий спрос на услуги именно этих специалистов показали результаты опроса среди педагогов.

Мы провели мониторинг среди членов нашего профсоюза и выяснили, в услугах каких специалистов они нуждаются больше всего. Мы рады, что наши пожелания были услышаны, – рассказал Николай Синицын. – Григорий Викторович Аникеев инициировал замечательный проект. И мы его поддерживаем. Наш депутат всегда отзывается на просьбы людей.

Предварительная запись в удобное время, внимательное отношение к каждому пациенту, профессиональные консультации – педагоги высоко оценили работу «Передвижных центров здоровья», подчеркнув важность качественной и доступной медицины.

Воспитатель детского сада №71 Лариса Матина уверена: за своим здоровьем надо следить всем. Но попасть на прием к нужному специалисту не всегда возможно. Поэтому в медицинский комплекс, расположившийся неподалеку от дома, она пришла с удовольствием.

– «Передвижные центры здоровья» – это доступно, удобно и без очередей, – отметила педагог. – Я очень довольна сегодняшним приемом и с радостью запишусь сюда вновь.
Такие центры очень нужны жителям региона!

Инструктор по физической культуре детского сада №71 Николай Зареченский к своему здоровью относится с вниманием. Привычку к здоровому образу жизни он прививает и детям.

– Здесь принимают очень грамотные специалисты, я получил необходимые рекомендации и буду им следовать, – поделился педагог своими впечатлениями. – Такие инициативы, как «Передвижные центры здоровья», – это яркий пример настоящей заботы о людях.

Главное – профилактика

Врач-кардиолог Юлия Кулеш уверена: любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Очень важно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы и при любом дискомфорте нужно незамедлительно обращаться к врачу.

– Измерение давления, снятие кардиограммы – для полноценного приема пациентов в «Передвижном центре здоровья» созданы все условия, – говорит она. – К каждому человеку индивидуальный подход: одни пришли для того, чтобы обследоваться, другие, чтобы получить консультацию, скорректировать лечение. Даем всем необходимые рекомендации.

Мнение коллеги поддерживает и специалист УЗИ щитовидной железы. Светлана Михайлова подчеркивает, что медицинские комплексы оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить высокоточные обследования.

– УЗИ позволит на ранних стадиях выявить диффузные изменения щитовидной железы, а сделать это вовремя очень важно, – считает Светлана Михайлова. – Исходя из практики поездок по региону могу с уверенностью сказать, что «Передвижные центры здоровья» очень востребованы у населения. Здесь люди могут пройти профилактические приемы и оценить состояние своего здоровья. Безусловно, проект Григория Викторовича Аникеева очень значим, он вносит огромный вклад в сохранение здоровья жителей нашего региона.

В ближайшее время обследования педагогов, членов областного профсоюза, будут организованы в Кольчугино, Собинке, Киржаче, Александрове и Суздале.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в группах в социальных сетях. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 2345 003.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы