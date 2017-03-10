«Передвижные центры здоровья» приняли владимирских педагогов

Проект депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» успешно реализуется с ноября 2015 года. За это время медицинские комплексы посетили свыше 160 населенных пунктов региона. Бесплатные обследования специалистов прошли более 68 000 человек, в том числе несколько тысяч детей.

Медицинские комплексы оснащены современным УЗИ-оборудованием, приемы ведут кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, хирург и другие узкие специалисты, востребованные у населения региона. Именно запросы земляков ложатся в основу развития проекта, благодаря их пожеланиям он совершенствуется.

В Общественную приемную депутата, а также на горячую линию «Передвижных центров здоровья» регулярно поступают отзывы и предложения по работе медицинских комплексов. В частности, Владимирская областная организация профсоюза работников

образования попросила провести медицинское обследование учителей и воспитателей детских садов. Предложение было поддержано. На минувшей неделе свое здоровье проверили более ста владимирских педагогов.

– Принципиально важно, чтобы как можно больше людей смогли получить бесплатные консультации врачей и пройти обследования, – уверен депутат Госду мы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Поэтому мы составляем графики приема «Передвижных центров здоровья» в соответствии с пожеланиями людей, с предложениями общественных организаций. И в этом направлении мы будем двигаться дальше.

Доступность и качество услуг – на первом месте

В «Передвижных центрах здоровья» владимирские педагоги получили консультацию кардиолога и сделали УЗИ щитовидной железы. По мнению заместителя председателя областной организации профсоюза работников образования Николая Синицына, высокий спрос на услуги именно этих специалистов показали результаты опроса среди педагогов.

– Мы провели мониторинг среди членов нашего профсоюза и выяснили, в услугах каких специалистов они нуждаются больше всего. Мы рады, что наши пожелания были услышаны, – рассказал Николай Синицын. – Григорий Викторович Аникеев инициировал замечательный проект. И мы его поддерживаем. Наш депутат всегда отзывается на просьбы людей.

Предварительная запись в удобное время, внимательное отношение к каждому пациенту, профессиональные консультации – педагоги высоко оценили работу «Передвижных центров здоровья», подчеркнув важность качественной и доступной медицины.

Воспитатель детского сада №71 Лариса Матина уверена: за своим здоровьем надо следить всем. Но попасть на прием к нужному специалисту не всегда возможно. Поэтому в медицинский комплекс, расположившийся неподалеку от дома, она пришла с удовольствием.

– «Передвижные центры здоровья» – это доступно, удобно и без очередей, – отметила педагог. – Я очень довольна сегодняшним приемом и с радостью запишусь сюда вновь.

Такие центры очень нужны жителям региона!

Инструктор по физической культуре детского сада №71 Николай Зареченский к своему здоровью относится с вниманием. Привычку к здоровому образу жизни он прививает и детям.

– Здесь принимают очень грамотные специалисты, я получил необходимые рекомендации и буду им следовать, – поделился педагог своими впечатлениями. – Такие инициативы, как «Передвижные центры здоровья», – это яркий пример настоящей заботы о людях.

Главное – профилактика

Врач-кардиолог Юлия Кулеш уверена: любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Очень важно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы и при любом дискомфорте нужно незамедлительно обращаться к врачу.

– Измерение давления, снятие кардиограммы – для полноценного приема пациентов в «Передвижном центре здоровья» созданы все условия, – говорит она. – К каждому человеку индивидуальный подход: одни пришли для того, чтобы обследоваться, другие, чтобы получить консультацию, скорректировать лечение. Даем всем необходимые рекомендации.

Мнение коллеги поддерживает и специалист УЗИ щитовидной железы. Светлана Михайлова подчеркивает, что медицинские комплексы оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить высокоточные обследования.

– УЗИ позволит на ранних стадиях выявить диффузные изменения щитовидной железы, а сделать это вовремя очень важно, – считает Светлана Михайлова. – Исходя из практики поездок по региону могу с уверенностью сказать, что «Передвижные центры здоровья» очень востребованы у населения. Здесь люди могут пройти профилактические приемы и оценить состояние своего здоровья. Безусловно, проект Григория Викторовича Аникеева очень значим, он вносит огромный вклад в сохранение здоровья жителей нашего региона.

В ближайшее время обследования педагогов, членов областного профсоюза, будут организованы в Кольчугино, Собинке, Киржаче, Александрове и Суздале.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в группах в социальных сетях. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 2345 003.