Вечерняя пища для размышлений

Нарушивших ждут ужасные жироотложения на боках. Но и решившимся несладко: я, например, возвращаюсь с работы не раньше семи, и попытки прожить остаток вечера на кефире вгоняют душу в тоску, а желудок – в недовольное бурчание. Впрочем, если хорошо искать – найдешь рекомендацию, подходящую именно тебе. И вот что я нашла: последний прием пищи должен быть за три–четыре часа до сна. Этого времени достаточно, чтобы еда успела перевариться и не осталась в желудке на ночь. Но это возможно только при условии, что продукты не относятся к трудно усваиваемым. То есть не только кефир – но и, например, куриная грудка, рыба, яйца, овощи, творог – вполне вписываются в концепцию здорового ужина. Сегодня попробую!