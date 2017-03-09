Сегодня первому космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 83 года

Поехали! Сегодня ровно в 4-15 утра Киржач едет в Гагарин: делегация краеведческого музея отправилась на ежегодные международные научные чтения, которые проводятся в городе, носящем имя космонавта, уже 44 года. Сам музей, к которому относится и мемориальный комплекс на месте гибели Гагарина и его напарника Владимире Серёгина, работает в штатном режиме – день рождения первого космонавта здесь отмечать не принято. Зато масштабные мероприятия проводятся в полдень 27 марта: в этот день возле стелы, установленной на месте катастрофы, соберутся космонавты из Звездного городка, ветераны космонавтики, делегации из различных городов. Они будут возлагать цветы и делиться воспоминаниями о героях.

Кстати, стела из красного мрамора в форме самолетного крыла, на которой вырезаны профили Гагарина и Серёгина, была отреставрирована в 2014 году. Сейчас она является центральной точкой для всех «космических» мероприятий, проходящих на киржачской земле. Кроме того, в прошлом году был подписан договор о строительстве нового музейно-мемориального комплекса. Проект, инициатором которого стал космонавт Алексей Леонов, представляет из себя аллею длиной 350 метров – как взлетная полоса. Вдоль аллеи – стелы в честь космонавтов Первого отряда, в конце ее – взлетающий истребитель (министерство обороны уже согласилось передать списанный самолет). Однако когда этот комплекс будет открыт – неизвестно.

– Пока все на стадии согласования документов, – рассказала «Призыву» Людмила Гурякова, директор киржачского краеведческого музея. – Работаем достаточно активно – но по поводу сроков никакой определенности нет.

Впрочем, самолет под Новоселкой все же стоит: учебно-тренировочный МиГ-15УТИ (такой же как тот, на котором разбились Гагарин и Серёгин) – был установлен по инициативе Алексея Леонова в 2008 году – и останется на месте даже после того, как установят министерский истребитель.

СПРАВКА: Киржач – центр «космической памяти» во Владимирской области. Здесь первые космонавты тренировались перед полетами, здесь же отдыхали (в память об этом в прошлом году в городе появились «Пляж космонавтов» и «Костер космонавтов». Сам Гагарин, по легенде, сказал «Дорога в космос лежит из Киржача». Здесь же, в районе дер. Новоселово, открыт мемориал на месте гибели Гагарина и его напарника Владимира Серёгина: 27 марта 1968 года они разбились во время учебного полета.