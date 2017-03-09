Перед сносом аварийный дом во Владимире будут укреплять

На электронной площадке госзакупок выставлен муниципальный контракт на выполнение работ по укреплению и утеплению торцевой стены 2-го подъезда дома № 42 по улице Сакко и Ванцетти. Именно у этого дома в октябре прошлого года обрушился фасад, после чего жильцов двух подъездов экстренно расселили по временным квартирам, а часть дома снесли.

Груда обломков от двух подъездов до сих пор находится на придомовой территории, за забором. Остальные три подъезда по-прежнему стоят, в них живут семьи.

На сайте федеральной фонда содействия реформирования ЖКХ есть подробная информация об этом доме. Он официально признан аварийным в 2013 году, а расселить жильцов оставшихся подъездов планируют в 2022-м. То есть, ждать новоселья им придется ещё 5 лет.

И чтобы эти 5 лет прошли без ЧП, без дальнейших обрушений, мэрия решила укрепить его стены. 20 марта состоятся торги по контракту. Подрядчику дается 120 дней на выполнение работ.

В материалах к контракту сообщается, что до начала выполнения работ по укреплению и утеплению торцевой стены 2-го подъезда дома необходимо произвести демонтаж оставшихся конструкций 3-го подъезда. Затем вывезут строительный мусор и приступят к утеплению существующей перегородки.

Далее построят ленточный фундамент и закрепят возводимую торцевую стену к существующим продольным стенам здания путем устройства стальных обойм. В конце подрядчик должен будет сделать дорожки, тротуары и общее благоустройство на прилегающей территории. И за все город заплатит 2 млн рублей.

Гарантия на работы и материалы – всего два года. То есть до конца 2019 года дом точно должен достоять, а там, может, и федеральная программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным после 2012 года, заработает – пойдут деньги этой категории «аварийцев». Если пойдут…