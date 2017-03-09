Более 40 тыс. ипотечных кредитов получили россияне в январе

В пресс-центре Центробанка России сообщают, что в январе этого года общее число ипотечных кредитов, предоставленных банками населению, превысило 40 тысяч. В целом, на приобретение жилья в рамках данных ссуд получено около 71 млрд рублей. Таким образом, за январь была отмечена позитивная динамика в размере более 15% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Сумма среднестатистического кредита при этом составила 1,8 млн рублей. Также в Центробанке сообщили о том, что ипотечный портфель банков в январе достиг 4,5 трлн рублей.

Однако оформить ипотечный кредит нередко оказывается достаточно сложно. Одним из препятствий является плохая кредитная история, к примеру, наличие просрочек в прошлом, непогашенные задолженности и т.д. Но и в этом случае шанс на получение ссуды есть. Как альтернативу банковскому кредитованию можно использовать частные займы, предложения о которых представлены на сайте mrcredits.ru. Нередко в этом случае заемщик избавляется от необходимости собирать большой пакет документов, вносить предоплату или оформлять страховку. Важный плюс – короткие сроки рассмотрения заявки на кредит, тогда как оформление банковской ссуды, как правило, занимает продолжительное время, вплоть до нескольких месяцев.