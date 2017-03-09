Сообщение о бомбе решило проблему ночлега

Муромский суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом этом проинформировала региональная прокуратура.

Следствием и судом установлено, что в конце декабря прошлого года Вячеслав Новиков, будучи подшофе, искал себе место для ночлега. Перспектива покемарить на улицы в разгар зимы его закономерно не прельщала, и он решил устроиться на муромском автовокзале. Для чего умышленно сообщил охраннику о том, что, якобы, заложил там в вентиляцию бомбу.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов.

Фото: http://www.trip-guide.ru/foto_84563.htm