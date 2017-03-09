Дальнобойщики недосчитались колёс

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, ранее судимый 33-летний мужчина и его сообщник – 30-летний местный житель подозреваются в совершении нескольких краж.

В конце января текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от водителей большегрузов. Дальнобойщики пояснили, что ночью с двух автомобилей «Scania» и «Volvo», припаркованных на гостевой стоянке придорожного комплекса, были похищены три запасных колеса в сборе. Владельцам транспорта был причинен материальный ущерб в сумме более 60 тысяч рублей.

Информация о краже была передана всем нарядам полиции. «Газель» с похищенными колесами была остановлена инспекторами ГИБДД в Гороховце. Подозреваемые в совершении кражи были доставлены в Ковровский отдел полиции.

Сообщается, что установлена причастность мужчин к совершению еще двух подобных преступлений, ранее совершенных в этом же районе. С большегрузного транспорта злоумышленники аналогичным образом похитили два запасных колеса стоимостью 40 тысяч рублей.

Подозреваемые признались, что таким образом хотели поправить свое материальное положение. В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: https://33.мвд.рф