Липовые пятёрки по «олигофренопедагогике» оценит суд

В суд направлено уголовное дело в отношении старшего преподавателя Владимирского государственного университета 50-летней Елены Базалей, – сообщает сайт Генпрокуратуры.

Женщина обвиняется в получении взятки через посредника. По версии следствия, в 2015 году Елена Базалей и еще два преподавателя вуза, включенные с состав государственной аттестационной и экзаменационной комиссий по приему госэкзаменов и по защите выпускных работ, вступили в преступный сговор.

Они планировали получить взятки через старосту группы в обмен то, что 37 студентам поставят положительные оценки по предметам «Логопедия» и «Олигофренопедагогика».

Выпускники собрали для экзаменаторов более 400 тысяч рублей. За это они могли выбрать себе определенный билет и подготовиться. При этом каждый знал, как будут разложены билеты на экзамене.

Кроме того, говорится в обвинительном заключении, в июне 2015 году всё те же преподаватели получили взятку – боле 100 тысяч рублей – за положительные оценки по защите выпускных квалификационных работ.

Теперь Елене Базалей грозит наказание, связанное с лишением свободы. В отношении двух других преподавателей вуза расследование еще продолжается. Они заключили соглашение со следствием, поэтому их уголовное дело выделено в отдельное производство.

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