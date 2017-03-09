Лёд становится опасным для жизни

Оттепель не останавливает рыбаков, ждущих свою «золотую рыбку»

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Управление гражданской защиты города Владимира не рекомендует выходить на лед в традиционных местах массового подледного лова рыбы.

Ограничения  действуют со второй декады марта на водохранилище Содышка, на реке Клязьме (в районах ТЭЦ, ж/д вокзала), водоёмах Семязино, Глубокое.

Из-за оттепели данные участки водных объектов являются зонами повышенного риска.  При ночных заморозках лёд ещё прочный, но через 5-6 часов тёплого солнечного дня он может стать опасным для передвижения.

Специалисты управления напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека  не менее 7 см, для сооружения катка — 12 см, для пешей переправы — 15 см.  Для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий – 30 см и более. Категорически запрещается выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими аншлагами.

Фото: http://grazy.us/outdoor/outdoor-sauna-cabin

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