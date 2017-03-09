Сразу четыре жительницы региона отметят столетний юбилей

В первом весеннем месяце 186 жителей региона, отмечающих 90, 95 и 100-летний юбилей, получат поздравления главы государства Владимира Путина. Абсолютное большинство среди мартовских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 157.

Лидеры по числу долгожителей марта – Владимир (37 человек), Ковров (18 человек), Муром (13 человек), Гусь-Хрустальный и Александровский район (по 11 человек).

Среди старейших именинников первого месяца весны четыре столетних жительницы Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова и Петушинского района; 14 пенсионеров отметят 95-ти летний юбилей и еще 168 ветеранов – 90-й день рождения.

Напомним, что с мая 2012 года специалистами Отделения ПФР по Владимирской области ежемесячно производится сбор и обработка сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.

Фото: http://lermstav.ucoz.ru/_bl/1/79614839.jpg