В ковровских детсадах нашли сомнительную говядину

Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора УФС Россельхознадзора по Владимирской области во время плановой проверки в городе Коврове выявили сразу в трех муниципальных детсадах мясо – говядину и свежемороженую рыбу без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. При этом мясо и рыба предназначались для приготовления обедов для малышей.

Виновные привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8. КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Им объяснили, что рисковать здоровьем десятков и даже сотен детей недопустимо, хотя, надо полагать, для руководителей МБДОУ это и без того прописные истины.

Настораживает тот факт, что совсем недавно, всего лишь месяц назад в первой половине февраля 2017 года то же ведомство при проверке еще одного детского сада в Коврове выявило говядину и свинину также без положенных сопроводительных ветеринарных документов. Тогда руководителя детсада также привлекли к административной ответственности, однако, очевидно, ни управление образования ковровской мэрии, ни коллеги-заведующие надлежащих выводов из этой истории не сделали.

Примечательно, что УФС Россельхознадзора номера детсадов, где выявлены указанные нарушения, не сообщает. Очевидно, чтобы родители воспитанников этих учреждений не устроили «разборки» с руководством садиков, которым они доверяют своих малышей.

Фото: http://kirov-portal.ru/upload/iblock/d9c/ d9c068298c6efdd76c72d15fac715a7a.jpg