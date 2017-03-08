Владимирцы могут стать участниками кинозабега

А завтра, 9 марта, жители областного центра смогут и сами стать участниками рекордного забега длиной 8000 километров. Конечно, чтобы почувствовать сопричастность к этому событию бежать до столицы Китая не нужно, достаточно прийти в 10 утра в Центральный парк культуры и отдыха и вместе с Александром Капером пробежать, что называется, “кто сколько может”. В подарок каждый участник получит от организаторов забега памятный значок.

О масштабном забеге Александра Капера и его смысловой нагрузке мы подробно писали здесь. Первые несколько шагов на пути к мировому рекорду (за 200 дней ультрамарафонец планирует преодолеть расстояние в 8 тысяч километров под неусыпным наблюдением кинокамеры) уже сделаны. Из Москвы Капер стартовал 4 марта. В день он пробегает марафонскую дистанцию в 42 километра (если позволяет погода), ночует в автодоме и делает остановки в городах следования, где встречается с интересными людьми.

Александр Капер уже побывал в Ногинске, Орехово-Зуево и в Петушках. Владимирская область встретила ультрамарафонца ледяным дождем со снегом. Скользко, но Александр Капер не унывает.

– Настроение очень хорошее, – говорит он. – Ощущаю такой подъем! Ведь я иду к своей мечте, и погода – не помеха. И одиночества не чувствую: я в своей стихии. Мне безумно приятно, что все люди, с кем встретились за эти три дня, с большим пониманием относятся к проекту, желают нам удачи. Они поддерживают идею, что надо менять отношение других стран к нашей стране и людям. Надо донести до сознания мирового сообщества, что россияне – спортивная нация, мы стремимся к здоровому образу жизни, и не надо навязывать нам образ запойного пьяницы.

Александр Капер успевает не только бежать, но и знакомиться с достопримечательностями городов. Так в соцсетях спортсмен опубликовал фотографии памятника “Шоколадная фея” в Покрове и Успенской церкви в Петушках. Уверены, что и Владимир не оставит Александра Капера равнодушным.

Фото: http://www.rep.ru/files/models/widget _picture/3396/3396_photo_w980.jpg