Аграрии устроят сцену музейным работникам

В парке «Усадьбы двух генералов» в селе Павловское Ковровского района среди вековых липовых аллей весной нынешнего года будет построен летний сценический павильон. В качестве образцов для целиком деревянного сооружения выбраны подобные объекты в московском парке «Сокольники» и на Приморском бульваре в Севастополе.

Павловский вариант, конечно же, будет более скромных размеров. Основой станет сцена под крышей-«ракушкой» сокольнического образца, однако она будет вписана в объем прямоугольного параллелепипеда, крышу которого украсит декоративная балюстрада, выполненная по «севастопольским» мотивам, кстати, в основе которых постройка еще дореволюционной поры.

В двух пристройках рядом с крытой эстрадой разместятся подсобные помещения, в том числе раздевалки с выходами на сцену и хранилище для декораций и различного инвентаря. Предусматривается освещение сцены и лестницы для подъема на эстраду со стороны зала под открытым небом. Для зрителей будут установлены скамейки на лужайке между эстрадой и центральной парковой аллеей.

Новый изящный сценический павильон не просто украсит усадебный парк. В нем планируется регулярно проводить театрализованные и концертные программы, а также задействовать его для самодеятельного театра при музее-усадьбе с целью постановки пьес классиков отечественной комедии и драматургии XVIII – XIX столетий, например, до сих пор не теряющего своей актуальности «Недоросля» Дениса Фонвизина.

В качестве актеров-любителей, помимо сотрудников музея, может быть привлечена местная молодежь, в том числе ученики средней школы соседнего села Иваново-Эсино, где обучаются ребята из села Павловского, а также дети офицеров и прапорщиков дислоцированной там воинской части.

Одно дело читать бессмертный шедевр по книжке в классе, а совсем другое – увидеть его на сцене, а тем более – самому в нем участвовать – в кафтане с галунами и в кружевном жабо по моде «века просвещения» да еще при шпаге и в напудренном парике!

Строительство сценического павильона запланировано на второй квартал текущего года исключительно на внебюджетные средства при поддержке местного сельхозпредприятия «Муравия». Первый массовый праздник на новой сцене в «Усадьбе двух генералов» намечено провести уже на Троицу 4 июня.

Фото: http://www.stavteatr.ru/reper/204Thumbnail5_5.jpg