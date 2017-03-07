Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП М. на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку изделий сантехнического назначения для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи».

Заявитель в своей жалобе указал, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку, поданную ИП М., т.к. в заявке указанны конкретные показатели товара, как того требует действующее законодательство.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что участником закупки были указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе, и аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке ИП М., в силу несоответствия требованиям аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП М. на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней, необоснованной.