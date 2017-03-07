Автомобилисты достали скребки, а дамы – шапки

За минувшие сутки случилось 7 серьезных аварий с 13 пострадавшими и около 100 обычных ДТП.

Нечасто случаются такие погодные скачки, когда вечером на дорогах и тротуарах – гололед, а утром – уже грязная каша. Возмущаются, переживают и негодуют одновременно как пешеходы, так и водители. Спасибо дорожным уборщикам, сработали оперативно, на магистральных улицах посыпано, поэтому не скользко. Но во дворах – кошмар. Как обычно. Машины буксуют, пешеходы лавируют между ледяными глыбами.

В преддверии праздника и в ожидании корпоративных поздравлений дамочки вынуждены снова надевать шапки и капюшоны. А автомобилистам заново пришлось откапывать в багажнике щетки и скребки, столько снега и наледи на машине образовалось. Правда, после просмотра дорожных сводок, все эти вечерние и утренние хлопоты показались мелочью.

Вчера вечером во Владимире случилось две аварии с участием пассажирских автобусов. Как сообщает ГИБДД, в полпятого вечера на улице Горького водитель автобуса «Богдан» при перестроении на левую полосу дороги не предоставил преимущество в движении автобусу «Волгабас». В результате столкновения пострадало три пассажира автобуса «Богдан». Всем оказана медпомощь на месте ДТП.

В седьмом часу вечера на Суздальском проспекте еще один водитель автобуса «Волгабас» допустил наезд на припаркованный у края проезжей части дороги автобус «Рено». От удара стоящий автобус сдвинулся с места и наехал на пешехода, который в это время стоял перед автобусом. В результате ДТП у пешехода диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

И это не единственный наезд на пешехода. Вчера в Петушинском районе около восьми вечера на федеральной трассе водитель грузовика сбил пешехода, который решил проскочить по многополоске в неположенном месте. Хорошо, что водитель успел среагировать, у пешехода только ссадины. А уже сегодня утром в 6.30 на «Пекинке» водитель «пятнашки» сбил женщину, которая решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Скорость у машины была низкая, поэтому удар был не сильным. Тем не менее, у 55-летней женщины «скорая» диагностировала сотрясение, ушибы и ссадины.

Кроме того, аварии с пострадавшими произошли в Ковровском, Камешковском, Собинском, Меленковском районах. Хотя погода сыграла и не последнюю роль в росте аварийности, но все же главными причинами стали неосторожность водителей, превышение скорости и невнимательность.