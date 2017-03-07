Ваши старые штаны хоть кому-то, но нужны!

Недавно горожане обратили внимание на необычные контейнеры для отходов: на них указано, что емкости предназначены для одежды, которая пойдет «нуждающимся или на переработку».

– Это очередной этап нашего проекта по раздельному сбору мусора во Владимире, – рассказал «Призыву» Антон Сивков, руководитель ООО «Спецтранс» – компании, установившей эти контейнеры. – На идею нас натолкнул положительный опыт коллег из других российских регионов, а также из Европы, где подобное уже давно и успешно практикуется.

Всего во Владимире сейчас пока семь таких контейнеров. Вывозят их содержимое в среднем раз в неделю. В каждом контейнере за это время набирается от половины до двух кубических метров одежды самого разного качества: от совершенно новых вещей с этикетками до практически разложившихся предметов непонятного назначения. Однако претензий у мусорщиков нет.

– Вся собранная одежда доставляется в сортировочный кабинет, – говорит Антон Сивков. – Отдельно откладываются хорошие вещи, которые можно отдать людям, вторая группа – это предметы, не годные для носки, но подходящие для переработки на волокно. От них отделяется фурнитура, после чего вещи отправляются на переработку. Третья категория – это то, чему место на свалке: как правило, туда попадают предметы нижнего белья и изношенные вещи из искусственных материалов, таких как кожзам.

Одежду хорошего качества забирают приюты и благотворительные организации, причем уже не только владимирские, но и из соседних районов. Кроме того, раз в неделю по вторникам раздача вещей проходит по адресу ул.Балакирева, 51а (ЖРЭП №8). С 18 часов можно подойти и бесплатно забрать, что приглянется.

Адреса контейнеров:

Перекопский городок, 30

Верхняя Дуброва, 26а

Балакирева, 51а

Красноармейская, 46

Белоконской, 15а

Суздальский проспект, 8

Рынок на Чайковского.