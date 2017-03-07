Дожили до ремонта

Жители Гусь-Хрустального наконец-то дождались ремонта центральной городской больницы. Впервые за пятьдесят лет региональные власти выделили медучреждению солидные деньги на реконструкцию.

На 36 миллионов рублей в порядок привели кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделения и фасад главного корпуса, – сообщает департамент здравоохранения.

За два последних года в больнице произошли масштабные преобразования – отремонтированы палаты, санузлы, буфет, установлены пластиковые окна, светодиодные светильники, дверные блоки, оборудованы рабочие места постовых медицинских сестер.

Кроме того, на случай аварийного отключения электричества смонтирован резервный источник электроснабжения. Для удобства пациентов в каждой палате установлены раковины. Ремонтные работы также затронули все инженерные коммуникации – системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.

Были закуплены современные кровати и другая медицинская мебель, а в отделении лучевой диагностики появился новый аппарат для проведения ультразвуковых исследований.

В ближайшее время ЦГБ закупит современное диагностическое оборудование на 10 млн рублей. На минувшей неделе главный врач больницы получила соответствующий сертификат от областных властей.

Фото с сайта: http://guscrb.ru /о-больнице/ галерея/