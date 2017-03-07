Владимирский лицей ответил кабинету министров в стиле U

На экономическом форуме в Сочи вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец заявила, что на пути образовательных новаций стоит препятствие в виде прямоугольных школьных кабинетов. Такая форма классов, по ее мнению, мешает групповой работе и проектной деятельности школьников.

Владимирское управление образование тут же разместило на своем сайте отличный пример работы на опережение – в Промышленно-коммерческом лицее Владимира с 1994 года использует U-образные столы собственной конструкции для работы с учащимися.

При U-образных столах ни один ученик не чувствует себя сидящим «на Камчатке». Подобным образом в лицее оборудованы классы истории, обществознания, литературы, английского языка.

Кстати, не исключено, что форма кабинетов сыграла не последнюю роль в высоких рейтингах владимирского учебного учреждения. Лицей имеет очень неплохие показатели по уровню обучения, в том числе по подготовке детей к ЕГЭ.