Следователи поздравили женщин с 8 марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники следственного управления навестили ветеранов, проживающих в подшефном «Оргтрудовском доме-интернате для престарелых и инвалидов».

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Каждой встречи с теми, кто не равнодушен к их судьбе, ветераны несказанно радуются и с благодарностью принимают заботливо подготовленные для них подарки.

«Удивительные, красивые, добрые и внимательные, несмотря на жизненные обстоятельства, неунывающие и не утратившие силу духа –  эти женщины достойны уважения и являются прообразом смиренности»,-  подчеркивают сотрудники следственного управления. – Милые женщины! С праздником весны, с Днем 8 Марта! Здоровья и меньше переживаний, живите для нас долго!

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