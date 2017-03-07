Следователи поздравили женщин с 8 марта

Каждой встречи с теми, кто не равнодушен к их судьбе, ветераны несказанно радуются и с благодарностью принимают заботливо подготовленные для них подарки.

«Удивительные, красивые, добрые и внимательные, несмотря на жизненные обстоятельства, неунывающие и не утратившие силу духа – эти женщины достойны уважения и являются прообразом смиренности»,- подчеркивают сотрудники следственного управления. – Милые женщины! С праздником весны, с Днем 8 Марта! Здоровья и меньше переживаний, живите для нас долго!