Самые дурацкие подарки, которые владимирцы ищут на 8 марта

«Ребята, где взять», – спрашивают друг у друга пользователи социальных сетей накануне праздника, и делятся картинками, от которых у представительниц прекрасного пола дыбом встают волосы даже там, где накануне они были тщательно выбриты. Честно предупреждаем: ребята, не надо так!

Резиновые перчатки «с маникюром»: вещь, в общем-то, в хозяйстве нужная и полезная. И даже смешная. Но при одном условии: если женщина сама себе их покупает, а потом намывает тарелки, любуясь фальшивым резиновым маникюром. Получить подарок с отсылкой к домашним работам, да еще с намеком «ты ногти-то не бойся испортить» – это, знаете ли, совсем не празднично.

«Посоветуйте крем от целлюлита/от морщин/от прыщей» – опять же, нормально, когда женщина спрашивает об этом у обитательниц интернет-форума. Мужчине в социальной сети об этом даже заикаться не стоит. Во-первых, если вашей подруге вдруг захочется приобрести что-то в этом роде – она сама скажет. Во-вторых, в качестве сюрприза получить напоминание о собственных несовершенствах – прямой путь к большому праздничному скандалу.

Оригинальное белье. Да, в интернете можно найти бюстгальтер с чашечками в виде Angry Birds или трусы с веселыми надписями. Но, честно скажем, 8 Марта – не лучшее время проверять прекрасную половину на наличие чувства юмора.

К тому же, откроем секрет – белье обязательно нужно примерить перед покупкой. Получив нечто, не совпадающее с ее формами – неважно, в большую или в меньшую сторону – дама, скорее всего, огорчится. И, да, это касается любого белья.

Носки «С 8 Марта». Кто-то – и даже я – считает, что это смешно. Однако для такого подарка должно быть несколько предпосылок. Либо вы сами на 23 февраля получили подарок тех же характеристик. Либо леди работает с вами в офисе и устала получать ненужные безделушки.

Если же вдруг вас разделяет меньше, чем стенка кабинета, не рискуйте. И если совсем не знаете, чем порадовать женщину на 8 марта – дарите цветы!

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Жительницы Владимира вспоминают о самых нелепых подарках, полученных на праздник.

– В юности я была капризной барышней, которая любила морщить нос и говорить «ну что все розы да розы, скучно». Так продолжалось, пока молодой человек не принес мне на праздник подарочную коробку, в которой сидел живой кролик. Пока я пристраивала это существо в добрые руки – отучилась привередничать.

– Наши мужчины с работы, не мудрствуя лукаво, пошли в «Фикс-прайс» и набрали там рамок для фотографий. Все бы хорошо, но рамки были с надписями типа «Милой Наташе» или «Очаровательной Свете». Так вот: с именами они не угадали. Ни разу не угадали. Ни одной девушки с именем, как на рамке, у нас в офисе не было!

– Однажды мой молодой человек решил сделать мне сюрприз: притащил в подъезд коробку от телевизора (тогда они еще здоровенные были), туда же накидал шариков пенопласта, разделся до костюма, скажем так, Адама, позвонил в дверь и нырнул внутрь – чтобы когда дверь откроется, вылезти с криком «сюрприз». Сюрприз вполне удался: дверь открыл мой папа, они с мамой неожиданно приехали в гости…

Фото: http://kalendar2017.ru/wp-content/uploads/2016/07/present.jpg