Владимирцы понесли кубышки банкирам

По сведениям, представленным управляющим Отделением по Владимирской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надеждой Калашниковой, в 2016 году финансовые учреждения области собрали с населения региона на 12,5% больше средств, чем годом ранее. В абсолютных цифрах народ принес банкирам астрономическую, с точки зрения обывателей, сумму – 211,8 млрд рублей. Для сравнения: доходы областного бюджета-2017 определены на уровне 47,8 млрд рублей.

Львиную долю отданным банкам денег владимирцы определили, как вклады – почти 80% или 168,7 млрд рублей (данные на 1 января нынешнего года). Причем граждан не смутил тот факт, что за прошлый год ставка по вкладам упала более чем 2 пункта, составив в среднем 7,06 % годовых. Самый высокий процент, под который удастся пристроить непосильно нажитые, – 9,04% годовых.

Рост вкладов при падающем проценте, по всей вероятности, говорит о том, что большинство жителей региона «при деньгах» просто не видят (или не знают) иных способов капитализации накоплений, кроме депозитов. Подобный «консерватизм» вкладчиков имеет еще одно объяснение: большинство не настолько богаты, чтобы делать более дорогостоящие инвестиции, например, в недвижимость.

Наличие у граждан крупных сумм не дает покоя государству. Областной начфин Вячеслав Кузин на минувшей неделе, общаясь с журналистами, напомнил, что Минфин РФ проанонсировал выпуск гособлигаций. Заем стартует с 1 апреля. Его доверили трём крупнейшим банкам: Сбербанк, ВТБ и ВТБ24. Процентные ставки – от 7,5 до 10,4. Кузин надеется, что условия будут привлекательными и народ расстанется с привычным средством хранения денег – в банках: стеклянных трехлитровых. Или под матрасом.

Фото: http://b-online.ru/uploads/posts/2016-04/1461049862 _653466568.jpg