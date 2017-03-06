Семь человек под Камешковом спасли ремни безопасности

Виновником серьёзной аварии стал 24-летний житель города Вязники, управлявший иномаркой «Мицубиши». Он не учёл сложных погодных и дорожных условий. Из-за неосторожности водителя машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Форд» под управлением 40-летнего жителя Коврова.

Все водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, и это помогло избежать очень печальных последствий, которые могли бы быть при лобовом столкновении. Правда, участники ДТП получили травмы.

В больницу попали оба водителя и оба пассажира с передних сидений автомобилей. Помимо того, в «Мицубиши» сзади находилось еще три пассажира: 45-летняя жительница Владимира госпитализирована с диагнозом «разрыв внутренних органов, ЗЧМТ, СГМ», а еще двум 18-летним пассажирам медицинская помощь оказана на месте происшествия.

В этот же вечер во Владимире на бульваре Иванова 28-летний пьяный водитель «Хёндай-Гетц» врезался в «Ладу-Калина». Водитель отечественной легковушки собирался повернуть налево, но нетрезвый «рулевой» его просто не заметил. От удара «Ладу» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «девятку».

В итоге пострадали оба водители отечественных авто. Лихач отделался легким испугом.