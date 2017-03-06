Инспектор ГИБДД получил срок за 13 коррупционных преступлений

Юрьев-Польский районный суд вынесен приговор в отношении Алексея Кочегарова. Как сообщает областная прокуратура, он признан виновным в совершении 13 коррупционных преступлений.

Экс-инспектор предлагал за деньги вернуть права.

Он намеревался уничтожить протоколы об административных правонарушениях, не направлять их для рассмотрения в суд, удалить из базы данных сведения о привлечении к административной ответственности, фиктивно заплатить штраф, досрочно вернуть водительские удостоверения без сдачи обязательного теоретического экзамена в ГИБДД, не дожидаясь истечения их срока лишения.

Кочегаров за свои услуги называл гражданам цену от 4 до 35 тысяч рублей, которые впоследствии тратил на личные нужды. Общий размер взяток составил 170 тысяч рублей.

Злоумышленник не во всех случаях выполнял обещанные незаконные действия. После получения взятки некоторые административные материалы все же направлялись им в суд. Минимум в двух случаях они были им уничтожены сразу после получения денег.

Кроме того, как сообщает прокуратура, некоторых граждан инспектор вводил в заблуждение о наличии у него возможности уплатить за них штраф в меньшей сумме, выдать водительские удостоверения лицам, прошедшим обучение в автошколе, но не сдавших теоретические и практические экзамены. Так он улучшил свое материальное положение еще на 110 тысяч рублей.

Год назад Кочегарова уволили из органов внутренних дел за совершение проступка.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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