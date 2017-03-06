Орлова взяла пример с Эрнста

Правда, это всего лишь однофамилец известного журналиста, который сейчас является советником гендиректора Первого канала.

Экс-руководитель представительства региона в Москве Сергей Невзоров займёт в администрации Владимирской области должность вице-губернатора по развитию информационного общества. Об этом 4 марта на встрече с главными редакторами владимирских СМИ заявила губернатор Светлана Орлова.

Глава региона пояснила, что Невзоров будет активизировать работу по переводу областного документооборота в электронный вид, координировать работу многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, налаживать информационный обмен между органами местного самоуправления.

Новую должность в структуре обладминистрации 1 марта с.г. утвердили депутаты Законодательного Собрания Владимирской области.