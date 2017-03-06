Ростелеком отчитался об итогах работы за прошлый год

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2016 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО[1].

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Выполнен годовой прогноз по основным финансовым показателям: выручке, OIBDA, CAPEX к выручке;

Выручка в 2016 г. выросла на 91 млн руб. до 297,4 млрд руб.;

Свободный денежный поток вырос на 72% до 15,6 млрд руб. по итогам 4 квартала 2016 г., что обеспечило уровень этого показателя по итогам 2016 г. в размере 13,3 млрд руб.;

Доля Цифрового сегмента [2] в выручке составила 44%;

в выручке составила 44%; Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2016 г. на рынке платного ТВ составила около 50% [3] и на рынке ШПД – более 50% [4] ;

и на рынке ШПД – более 50% ; По итогам 4 кв. 2016 г. общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,2 млн домохозяйств;

Сохраняются стабильно высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+17%) и IPTV (+24%);

В2В/G сегмент показал рост доходов в размере 2,5% год к году.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 4 КВАРТАЛА 2016 Г.

Выручка снизилась на 0,8% до 80,4 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г.;

Показатель OIBDA[5] снизился на 5,6% до 24,4 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г.;

Рентабельность по OIBDA составила 30,3% по сравнению с 31,9% в 4 квартале 2015 г.;

Чистая прибыль снизилась на 13% до 3,6 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г.;

Капитальные вложения[6] составили 15,1 млрд руб. (18,7% от выручки), снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,3 млрд руб. и 23,9% от выручки за 4 квартал 2015г.);

FCF[7] увеличился на 72% до 15,6 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г.;

Чистый долг[8] увеличился на 2% с начала года и составил 177,5 млрд руб. или 1,8х показателя Чистый долг/OIBDA.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил: «В 2016 году компания добилась успехов в трансформации бизнеса и росте цифрового сегмента, на который положительно влияют увеличение числа подписчиков ШПД и платного ТВ, роста ARPU и доходов от облачных и других цифровых сервисов. «Ростелеком» продолжает привлекать с рынка половину новых подписчиков в ключевых сегментах ШПД и платного ТВ, последовательно укрепляя свою конкурентную позицию. Благодаря этим достижениям выручка компании в условиях стагнации рынка традиционных услуг связи пусть незначительно, но увеличилась по сравнению с 2015 годом.

«Ростелеком» является базовой компанией для всей отрасли страны, от работы которой зависит и качество жизни людей, и возможности для быстрого развития новой цифровой экономики. Компания в последние годы серьезно изменила структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону цифровых сервисов, но резервы для роста этого направления еще есть».

Старший вице-президент по управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко добавил: «Провайдер расширил свое рыночное предложение в отчётном периоде. Помимо вывода на рынок привлекательных для клиентов тарифных опций, в рамках соглашения об MVNO были запущены услуги мобильной связи под собственным брендом с использованием сетевой инфраструктуры Теle2. Теперь мобильная связь от «Ростелекома» доступна на сети Tele2 Россия по всей стране. Это открывает для «Ростелекома» дополнительные возможности по укреплению лояльности клиентов в массовом сегменте, усилению конкурентных позиций в сегментах корпоративных и государственных пользователей, создает основу для дальнейшего продвижения услуг M2M / IIoT.

Также хочу отметить наш большой успех в сегменте B2B, который стал возможен благодаря прорыву в выстраивании отношений с крупными корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом. Свидетельством наших достижений в этом сегменте является значительный рост выручки на 2.5% год-к-году. Этот успех стал возможен благодаря активизации наших усилий в направлении предоставления клиентам кастомизированных сервисов на основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта.»

«В 2016 году усилия в повышении операционной эффективности позволили добиться снижения расходов по ряду статей, в частности, оптимизировать затраты на персонал. Менеджмент сделал первый практический шаг в направлении реализации стратегии корпоративного фонда недвижимости с целью монетизации имеющегося портфеля, закрыв сделку по созданию субфонда на основе совместного предприятия со Сбербанком. Совершенствуются бизнес-процессы и управление операциями, что повышает внутреннюю эффективность, в том числе за счет внедрения принципов бережливого производства и построения в компании передовой производственной системы. Одним из последних примеров успеха в этой области могут быть автоматизация функции статистического учета, которая позволила сэкономить 100 млн руб., а также внедрение скоринговой системы, позволяющей снизить уровень дебиторской задолженности за счет более фокусной работы с клиентскими группами на основе обработки большого массива данных и использования искусственного интеллекта.

Благодаря достижениям отчетного периода компания продемонстрировала высокий темп роста свободного денежного потока по итогам 4 квартала, что позволило по итогам всего 2016 года обеспечить значительный уровень этого показателя, который является основой для выплаты дивидендов нашим акционерам согласно действующей дивидендной политики.

Компания выполнила свой прогноз по основным финансовым показателям. В 2017 году мы ожидаем некоторое улучшение макроэкономической ситуации, а также продолжение нашего пути по трансформации бизнеса и перехода к модели провайдера цифровых сервисов, поэтому планируем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», – добавил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком».

[1] Международные стандарты финансовой отчётности

[2] ШПД + платное ТВ + VPN + VAS и облачные услуги.

[3] данные компании, оценки аналитического агентства TMT-consulting

[4] данные компании, оценки аналитического агентства TMT-consulting

[5] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.

[6] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.

[7] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.

[8] Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных вложений (прочие финансовые активы).

Фото: http://1ul.ru/finance/biznes