Владимирское УФАС сообщает

27.02.2017 г. в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Энергосберегающие технологии» на действия Департамента ЖКХ администрации Владимирской области при проведении предварительного отбора подрядных организаций на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе, по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

В своей жалобе Заявитель просит признать действия организатора процедуры предварительного отбора незаконными, обязать пересмотр результатов рассмотрения заявок, а также восстановить срок для подачи жалобы.

03.03.2017 жалоба была рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-151-03/2017.

Поскольку Заявителем был пропущен срок обжалования действий (бездействия) организатора предварительного отбора, то на основании части 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции рассмотрение жалобы по существу прекращено.