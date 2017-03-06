Птичий грипп мог «долететь» из Подмосковья до региона-33

Россельхознадзор опубликовал на своем сайте данные лабораторных исследований падшей птицы, содержавшейся на племенном птицеводческом заводе «Смена» Сергиево-Посадского района Московской области. Предварительный диагноз – птичий грипп – был установлен здесь 1 марта Московской областной ветеринарной лабораторией.

На момент начала заболевания на птицеводческом предприятии пало 6 тысяч голов молодняка и 500 голов взрослой птицы. В живых оставалось 200 тысяч голов, которые будут уничтожены.

В результате исследований в пробе внутренних органов кур выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип H 5. В настоящее время проводятся дальнейшие молекулярно-генетические и вирусологические исследования.

Согласно представленным документам, птицеводческий завод в период с 6 февраля по 1 марта поставлял свою продукцию в пять регионов страны, в том числе во Владимирскую область. А это значит, что зараженная курица могла «долететь» и до региона-33.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области призывает жителей региона быть бдительными. По данным ведомства, в 2016-2017 годах в мире отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу птиц. Заражение птичьим гриппом происходит при тесном контакте с больной птицей, в ряде случаев заболеть можно и при употреблении в пищу мяса и яиц без достаточной термической обработки. Вирус птичьего гриппа погибает за несколько минут при нагревании до температуры в +70°С.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и мест массового скопления птицы на открытых водоемах; не приобретать мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли; промывать яйца теплым раствором кальцинированной соды или хлорной извести. Мясо птицы необходимо подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°С, яйца варить не менее 6 минут.

Фото: http://wtax-am.sagacom.com/wp-content/ blogs.dir/110/files/2015/06/Chicken.png