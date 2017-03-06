Родственники Фатьянова не смогли приехать на вязниковский флешмоб

В день рождения своего земляка Алексея Фатьянова на местном железнодорожном вокзале горожане исполнили песню «В городском саду играет духовой оркестр». Тем самым Вязники присоединились к флешмобу, который вот уже несколько месяцев шествует по городам СНГ.

Строки знаменитой песни начали исполнять сначала двое молодых людей, потом к ним присоединилась ещё группа юношей и девушек. Спустя всего минуту про то, что на скамейке нет свободных мест, пел весь зал ожидания.

– Замечательная акция, проведение которой я, безусловно, поддерживаю, – рассказала по телефону внучка Алексея Фатьянова Анна Китина. – Она не оставляет равнодушными людей, приятно видеть, как жители самых разных городов и даже стран ее поддерживают. И не только простые жители. Так, в Казахстане в подобном флешмобе принял участие президент Нурсултан Назарбаев. Знаково, что акция стартовала на Украине, в Запорожье. Песня, как известно, объединяет, а мы один народ, нас связывают родные и близкие и причин для конфликтов между нами быть не должно. К тому же, фильм, в котором звучит песня «Когда весна придёт, не знаю», был снят в Одессе.

Флешмоб в Вязниках, проведенный накануне, был приурочен ко дню рождению Алексея Фатьянова и это, по словам Анны Китиной, особенно ценно.

– К сожалению, не смогла поприсутствовать лично. Сейчас много сил и времени уходит на подготовку к празднованию столетия Алексея Фатьянова.

Напомним, что указом президента России Владимира Путина дал старт празднованию 100-летия земляка. Это событие могут отметить в Кремлевском дворце.

По словам Анны Китиной, копия подписанного указа президента должна быть прислана во владимирский регион уже в ближайшее время, а сейчас активно реализуются все намеченные планы. Так, уже есть договоренность с Почтой России о выпуске к 2019 году юбилейной марки, конверта и открытки, посвященной творчеству поэта-песенника.

– Продолжаем работу над изданием книги воспоминаний наших земляков о жизни и творчестве Алексея Фатьянова. Пока жители региона отзываются не слишком активно, но мы надеемся, что те, кто еще не знает об этой книги, прочитав эту информацию, обязательно откликнутся. С удовольствием включим в книгу все воспоминания, – пообещала внучка Алексея Фатьянова.

Напомним, что творческая акция с песнями Алексея Фатьянова уже более полугода проходит по городам России и ближнего зарубежья. Акция стартовала в Запорожье. Исполнив композицию «Когда весна придёт, не знаю», местные жители поздравили местный сталелитейный завод с юбилеем.

В январе этого года к акции присоединился Владимир. На владимирском железнодорожном вокзале исполнили солисты областного Центра классической музыки «Весну на Заречной улице».