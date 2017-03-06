ВТБ финансирует поставщика картофеля для BURGER KING и McDonald’s

Об этом банк сообщает на страницах в своих социальных сетях.

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Компания «Лэм Уэстон Белая Дача» (совместное предприятие LAMB WESTON/MEIJER и Белая  Дача ) получила от ВТБ кредит в 5 млрд рублей на 7 лет для строительства завода по переработке и производству замороженного картофеля. Стройка ведется  на территории Особой экономической зоны «Липецк». Основные потребители продукции – компании BURGER KING, McDonald’s и другие рестораны общественного питания.

Локализация отечественного производства полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию.

Об этом банк сообщил на страницах в своих социальных сетях: здесь и здесь.

Фото: https://oblast45.ru/publication/13257/

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