Tele2 ломает систему

Герои рекламного ролика становятся свидетелями биржевого краха, но на помощь им приходят агенты Tele2.

На этот раз в сюжете оператора героями рекламы выступают участники торгов на бирже. Вместо обвального падения котировок они наблюдают обнуление интернет-трафика и минут для исходящих звонков – услуг, которые они оплатили, но не успели использовать в полном объеме. На помощь им приходят агенты Tele2, которые спасают неизрасходованные остатки пакетов на тарифах и рассказывают о других правилах оператора: «Минутам и гигабайтам мы знаем цену, поэтому мы меняем систему».

В январе 2017 года в рамках новой концепции оператора «Другие правила» Tele2 открыла своим абонентам уникальную возможность переноса неизрасходованных на пакетных тарифах минут, SMS и интернет-трафика на следующий месяц. Сервис доступен на всех открытых для подключения и перехода тарифах линейки «Черный» и предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Наружная реклама выполнена в новом фирменном стиле компании: черный цвет используется в сочетании с контрастным зеленым, а фотографии людей придают коммуникациям большую эмоциональность и реалистичности.

Посмотреть новую рекламу можно на официальном канале Tele2 на YouTube.