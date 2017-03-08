Желаю всем вам нравиться себе. Делайте, что вам нравится – и не сравнивайте себя с другими. Никто в этом мире не идеален, и если вы настроены достичь в чем-то совершенства и считаете, что вы не достаточно хороши, пока его не достигли, вы никогда не будете способны себя полюбить. Любите себя, балуйте, дарите себе приятные моменты. Занимайтесь спортом, проводите больше времени с теми, кого любите, смотрите хорошие фильмы, гуляйте, покупайте себе не очень нужные, но приятные мелочи. Радуйтесь каждому мгновению жизни и будьте счастливы!