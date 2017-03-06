Держи планку!

Утренняя зарядка – это сплошная польза: разгоняет кровь, тонизирует мышцы и наполняет уверенностью, что ты на правильном пути к здоровью.

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Вставать пораньше и упражняться как следует, у меня пока не хватает внутренних сил. Прочитала, что самое полезное упражнение для тонуса мышц – это планка. Оно не помогает убрать живот и накачать попу, но  подтягивает соответствующие мышцы, увеличивает их силу, укрепляет связки и сухожилия и создает хорошую базу для других упражнений. Кстати, при кажущейся простоте держать планку, оказывается, не так просто. У меня, например, получилось простоять всего 15 секунд. Но зато сделала три повтора: 15 секунд планки, 5 приседаний, 5 наклонов из положения сидя, затем все повторить заново. Всего 5 минут на все – а польза уже пошла.

Фото: http://hiitburn.com/double-your-pushups/

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