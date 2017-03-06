Закон каменных джунглей. Куда приводят мечты

В новом сезоне «ЗКД» телеканал ТНТ снова поднимает острые социальные темы, это проект на грани. Но лишь пройдя по этой грани, можно показать, что за нее нельзя переступать. Это еще одна попытка обратить внимание общества на то, что людям, и особенно подросткам, необходимы внимание и любовь, потому что иначе они будут искать их в чем-то другом.

В новом сезоне Тим (Аристарх Венес), у которого в семье всегда были деньги, но не было любви, все сильнее подсаживается на таблетки. Он все время пытается выделиться и быть лидером, но не замечает, как это приводит к тяжелым последствиям.

Цыпа (Никита Павленко) сближается с Вадиком (Александр Петров, к которому зрители привыкли в образе положительных героев, в «ЗКД» раскрывается как очень спорный и неоднозначный персонаж) и просит его помочь решить проблему с собственным отцом, даже не догадываясь, к чему приведет эта просьба.



Гоша (Александр Мельников) пытается найти деньги, из-за которых его отец оказался в тюрьме, и разобраться с зарождающимся чувством к Лизе, в которую давно влюблен его лучший друг Цыпа.

Жук (Игорь Огурцов) получает опасную травму головы и должен решить, продолжать ли ему драться, зная, что один пропущенный удар может на всю жизнь сделать его инвалидом?

Каждому из героев предстоит сделать важный и сложный выбор и решить, готовы ли они по-прежнему доверять, прощать и вставать друг за друга плечом к плечу и что окажется сильнее — алчность, ревность, эгоизм или их дружба?

«Нам хотелось, чтобы «ЗКД» был законченным высказыванием. Историей о том, что если ты идешь по этому пути, с тобой произойдет то, что произойдет с нашими героями в финале сезона. Два сезона «ЗКД» — это аверс и реверс одной медали. У всего, что герои получили в конце первого сезона, есть обратная сторона. Они стремились завладеть чем-то, не обращая внимания, что приходится для этого делать и какие разрушения это может за собой повлечь.

Второй сезон подробнее рассказывает о том, что происходит внутри каждого из героев, после того как все они получили то, о чем вроде бы мечтали», — считает продюсер сериала Валерий Федорович.

«Их ждет посвящение во взрослую жизнь, и им предстоит выяснить отношения не только с собой, но и со старшим поколением. В первом сезоне мир взрослых был комический и утрированный, но во втором сезоне он берет реванш. Героям многое сходило с рук, но теперь их ждут взрослый мир и взрослые ставки».

При этом «ЗКД» трудно назвать сериалом — это самое настоящее кино, чьи авторы ловко жонглируют разными жанрами и оставляют зрителю свободу самому выбирать, как воспринимать эту историю: как криминальную драму про взросление, как черную трагикомедию или как кинокомикс про дружбу и первую любовь. И при этом получать удовольствие от закрученного сюжета с кучей неожиданных поворотов — ведь с каждой серией второй сезон «ЗКД» разгоняется все интенсивнее.

Смотрите второй сезон киносериала «Закон каменных джунглей» с 20 марта с понедельника по четверг в 22.00 на ТНТ!

