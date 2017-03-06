Спать или не спать?

Я выспалась – и это не только правильно, но и наконец-то. Кстати, психиатры в последнее время опровергают версию о том, что надо спать не меньше 8 часов в сутки. Они считают, что для продуктивной жизни достаточно от 6,5 до 7,5 часов сна. Организм протестует! Зачем еще выходные – как не для того, чтобы получить счастливую возможность поспать часов 9, а потом еще поваляться. Долго валяться, впрочем, не получилось: поехала на прогулку в Боголюбово. Там уже вовсю тает снег, а земля – как полосы у тигра. Красиво. Ну и полезно, конечно. Надо бы завести шагомер, чтобы подсчитывать, сколько я прохожу за день (и сколько калорий при этом сжигаю). Какой посоветуете? Склоняюсь к Pacer.