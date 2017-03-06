Во Владимире на пожаре спасли человека

В субботу утром загорелась квартира в доме на Юбилейной

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Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области в половине девятого утра 4 марта.

ЧП случилось на улице Юбилейной, – сообщают спасатели. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось сорок минут.  Для спасения человека потребовалась  выдвижная лестница. Общая площадь пожара составила 5 кв.м.. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.

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