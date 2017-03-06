Во Владимире на пожаре спасли человека

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области в половине девятого утра 4 марта.

ЧП случилось на улице Юбилейной, – сообщают спасатели. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось сорок минут. Для спасения человека потребовалась выдвижная лестница. Общая площадь пожара составила 5 кв.м.. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.