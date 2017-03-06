Заработал более 17 миллионов на незаконной добыче воды

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемый, являющийся единственным учредителем компании, занимающейся производством и поставками питьевой бутилированной воды, не имея соответствующей лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере добычи подземных вод для последующей реализации питьевой воды потребителям.

За почти три года незаконного использования скважины, расположенной в Судогодском районе, владимирский бизнесмен извлек доход в особо крупном размере в сумме 17 400 000 рублей.

Теперь мужчине, к слову, уже ранее судимому, грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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