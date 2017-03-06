Из женской колонии лидер «Ва-Банка» Александр Ф. Скляр уехал с игрушкой

На встречу с рок-музыкантом, заслуженным артистом России, лидером группы «Ва-БанкЪ» Александром Скляром собрался полный зрительный зал клуба учреждения. Попасть туда было для осужденных женщин настоящим подарком. Александр Феликсович рассказал о своей творческой карьере. В ней были и два выступления в местах лишения свободы в составе группы «Ва-БанкЪ»: в известных российских тюрьмах «Бутырка» и «Кресты».

Но в женской колонии, и к тому же с сольным концертом, Скляр побывал впервые. Специально для этого выступления он выбрал разнообразный репертуар: кроме своих авторских песен исполнил произведения Александра Вертинского, Леонида Утёсова и Владимира Высоцкого, а также всеми любимые советские песни.

Зал горячо поддерживал и аплодировал артисту. Особенно по душе осужденным женщинам пришлась композиция питерской группы «Колибри» в творческой версии «Ва-Банка» под названием «Не бросай».

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, творческую встречу организовали эксперт Общественной палаты РФ Александр Гезалов и Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

В организации визита также принял активное участие руководитель социального центра Святителя Тихона при Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы иеромонах Косма (Афанасьев).

В завершение концерта Александр Гезалов, Геннадий Прохорычев и отец Косма в честь праздника весны вручили всем зрительницам тюльпаны. Александр Скляр в благодарность за выступление получил от осужденных женщин букет цветов и мягкую игрушку, которые они сшили своими руками.

Справка: В головинской исправительной колонии с творческими визитами уже побывали актер Владимирского академического областного театра драмы Владимир Лаптев, актер театра и кино Алексей Никульников – исполнитель одной из ролей в телефильме «Цыган», кукольный театр благотворительного фонда торговой сети «Детский мир». Теперь поступило предложение организовать в головинской колонии концерт группы мужского хора Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.