Регион-33 готовится к «Тотальному диктанту»

О своем желании принять участие в тотальной проверке знаний орфографии и пунктуации уже заявили более 500 российских и без малого 300 зарубежных городов. Сесть за парты в этом году могли бы жители всех 85 субъектов РФ, но организаторов «подвели» Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ.

Между тем Владимирская область примет участие в проекте уже в четвертый раз. По традиции площадка для всех желающих откроется 8 апреля во Владимирском филиале Финансового университета на ул. Тихонравова, 1. Вместе со всей страной написать «Тотальный диктант» можно будет и еще в ряде городов региона-33. Окончательный список участников будет известен позднее. Но об открытии площадок уже заявили в Коврове, где диктант напишут в Ковровской технологической академии; в Муроме – на базе Муромского колледжа электронного приборостроения и Лакинске, где участников акции будут ждать в школе № 1. А во Владимире уже стартовали традиционные бесплатные подготовительные курсы «Русский по четвергам», которые продлятся вплоть до даты написания диктанта. С 9 марта всех, кто желает подтянуть свои знания накануне масштабной акции, ждут в 18.00 во Владимирском филиале Финансового университета.

Пару дней назад в Новосибирске (на родине «Тотального диктанта») была раскрыта главная интрига – озвучено имя автора текста. Им стал писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович.

– Мы приглашаем стать автором «Тотального диктанта» в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе, – объяснила выбор организатор проекта Ольга Ребковец.

Широкому кругу читателей Леонид Юзефович стал известен в 2001 году после выхода в печать исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В его послужном списке также роман «Казароза», прошедший в финал престижной премии «Русский Букер», роман «Журавли и карлики» – лауреат первой премии «Большой книги», документальный роман «Зимняя дорога» о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке, заслуживший сразу несколько премий.

Сам Леонид Юзефович признается, что над предложением написать текст для «Тотального диктанта» он размышлял недолго.

– Лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух, – сказал Юзефович.

Текст будущего диктанта называется «Город и река». Это небольшие эссе о трех городах и трех реках, с которыми связана жизнь писателя. Речь пойдет о Перми и реке Урал, Улан-Удэ и Селенге, Санкт-Петербурге и Неве.

«Тотальный диктант» пройдет 8 апреля в 14.00.

Фото: https://vk.com/td_vladimir