Правительство обратилось за советом к населению моногородов

Такое решение было принято на заседании проектного комитета. «Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Только тогда мы её включим в программу. Мы хотим, чтобы разные слои населения – пенсионеры, молодежь – через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своём городе», – отметил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Для определения главных улиц моногородов решили использовать сайт моногорода.рф, который уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент обратной связи с жителями населенных пунктов. К концу февраля посредством сайта было получено более 5000 предложений от жителей моногородов, собранных в специальном разделе «Идеи». Согласно данным, полученным к середине февраля, более 10% опрошенных выдвигает свои идеи по благоустройству центральных городских пространств: улиц, площадей и бульваров.

Определение центральных улиц в моногородах на сайте продлится до 15 марта. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы в правительство РФ, а также региональным и муниципальным властям. В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной (центральной) улицы в каждом российском моногороде. Ремонт улиц будет произведен за счет средств дорожных фондов различных уровней.

Между тем жители Владимирской области продолжают на сайте моногорода.рф делиться своими идеями по улучшению городского пространства. Так вязниковцы предлагают разбить в городе вишневый сад и розарий имени Алексея Фатьянова, открыть кинотеатр и благоустроить городской пляж, сделать велодорожки и площадку на Венце для парапланеристов. Камешковцы мечтают о бассейне и ледовом дворце, аллее славы, реконструкции стадиона «Труд» и очистке «больничных» прудов. Кольчугинцы были бы рады, если в их городе появился городской краеведческий музей и музей подстаканника, детские площадки, благоустроенные парки. И конечно, жители всех названных населенных пунктов просят власти, в первую очередь, отремонтировать дороги.

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/