Школьники поедут в купе за полцены

Скидка будет действовать при оформлении на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением в период с 23 марта по 2 апреля. Сэкономить на купе смогут семьи с детьми в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Этой акцией железнодорожники хотят поддержать семейный отдых – благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие с детьми. Пример тому – нововведение прошлого года. Напомним, что летом 2016-ого РЖД продлили на время летних каникул действие 50% скидки для школьников на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Ранее это право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Благодаря скидке количество перевезенных детей с 1 июня по 31 августа увеличилось на 16%.

Продажа льготных купейных билетов для школьников будет открыта с 7 марта. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО «РЖД». Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Фото: http://www.fourtour.ru/uploads/images/NEWS/rzd.jpg