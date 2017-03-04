Суздаль потерял Брянск, Калугу, Тулу и Тарусу

В нынешнем году исполняется ровно 350 лет с той поры, когда в 1667 году были кардинально изменены границы древней Суздальской епархии, и ее вторым титульным центром перестала считаться Таруса. Сейчас этот городок на Оке больше известен по его связи с семьей Марины Цветаевой и по стихотворению Николая Заболоцкого, где петухи и гуси рифмуются со словосочетанием «в городе Тарусе».

А в средние века Таруса являлась сильной крепостью на южных подступах к Москве и в течение более двух с половиной веков входила в суздальскую епархиальную область. Примечательно, что наименование «Тарусский» целых 272 года подряд с конца XIV и до второй половины XVII столетия оставалось в официальном титуле суздальских архиереев.

Все началось в 1395 году. Тогда архиепископ Суздальский Ефросин по воле великого князя Владимирского и Московского Василия I, сына Дмитрия Донского, окончательно был лишен права архипастырского служения в Нижнем Новгороде и Городце на Волге, которые отошли в область митрополита Киевского и всея Руси. Взамен к Суздальской епархии владыка номинально получил города Брянск и Тарусу с их округами (Владимир на Клязьме до середины XVIII века относился к митрополичьей, а потом и патриаршей области). Но если Таруса контролировалась Москвой, то Брянск входил в состав Великого княжества Литовского (и оставался там до 1500 года), где имелся свой епископ Брянский. Архиепископ Ефросин был не восторге от подобной комбинации, но спорить с великим князем ему оказалось не под силу. В 1400 году владыка добровольно покинул суздальскую кафедру и ушел на покой.

Преемники архиепископа Ефросина, начиная с Иоанна III (1404-1406) и Митрофана II (1406-1427) продолжили носить титул епископов Суздальских, Брянских и Тарусских. Последним, кто титуловался именно так, стал владыка Филипп I, возглавлявший Суздальскую епархию в 1452-1464 гг., после чего стал митрополитом Московским и всея Руси.

Преемник святителя в Суздаль и Тарусу еще не был назначен, как произошло экстраординарное событие. Осенью того же 1464 года в Москву из Литвы бежал Евфимий II, носивший в Литовской Руси титул епископа Брянского и Черниговского, не признававший униатского митрополита Григория, притеснявшего православие. Святитель Филипп решил именно этого владыку сделать новым суздальским архиереем. Однако сам управляя данной епархией целых 12 лет, он прекрасно знал, что Брянск почти семь десятилетий относится к Суздальской епархии номинально. И делать западного епископа Брянского владыкой Суздальским и Брянским митрополит не пожелал.

С того времени Брянск из состава Суздальской епархиальной области был исключен навсегда. Но Тарусу Филипп оставил приписанной к Суздальской епархии, а заодно добавил к ней Калугу, Оболенск, Алексин, Малоярославец и Тулу. Таким образом, владыка-эмигрант стал именоваться Евфимий I, епископ Суздальский, Калужский и Тарусский, и оставался во главе этой обширной епархии до своей кончины осенью 1483 года и погребения в Суздальском Богородице-Рождественском соборе.

Последним владыкой, который именовался епископом Суздальским, Калужским и Тарусским, стал Варлаам I занимавший суздальскую кафедру в 1570-1584 гг. и пользовавшийся особым благоволением Ивана Грозного. До хиротонии он был игуменом Стефанова Махрищского монастыря и при нем обрели мощи Стефана Махрищского. В 2000 году святитель Варлаам был причислен к лику местночтимых святых Владимирской епархии.

Преемник епископу Варлааму был поставлен лишь в 1586 году. Им стал архимандрит Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Иов. Он получил титул епископа Суздальского и Тарусского, а в 1589-м стал архиепископом. Назначение владыки Иова совпало с учреждением патриаршества в Москве, открытием четырех новых митрополий и шести архиепископий. Неудивительно, что именно тогда образованную митрополитом Филиппом I еще за 122 года до хиротонии епископа Иова обширную Суздальскую епархию «разукрупнили», забрав из нее Калугу.

В 1593 г. владыка Иов был уволен на покой в Спасо-Евфимиев монастырь, где и умер 24 июня 1594-го. Его похоронили под Преображенским собором в пещере обретения мощей преподобного Евфимия Суздальского.

Преемник Иова архиепископ Галактион тоже именовался Суздальским и Тарусским. Он занимал суздальскую кафедру с 1593 по 1608 гг. и скончался в плену у польских оккупантов, захвативших во время Великой Смуты Суздаль.

После окончания Смутного времени и воцарения Михаила Федоровича Романова суздальские владыки сохранили Тарусу с округой в качестве весомой части своей епархии. Среди носивших титул епископов Суздальских и Тарусских в первой половине XVII столетия, пожалуй, самой экзотической фигурой был князь Иов Константинович Кориатович-Курцевич, гедиминович из Киева, принявший монашество в Италии с именем Иезекиль, но потом перешедший из католичества в православие и ставший Иосифом.

Он был суздальским архиепископом с 1625 по 1634 гг. и пользовался покровительством патриарха Филарета (Романова), отца царя. Однако позже владыка-литвин был отрешен от епархии, так как жил не как монах, а словно владетельный князь, не соблюдая посты и чиня обиды суздальцам.

Последним владыкой Суздальским и Тарусским стал архиепископ Стефан, поставленный в эту епархию в 1658 году. Он был близок к патриарху Никону, который в 1656-м назначил его первым архимандритом новоучрежденного в 47 верстах от Москвы Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. По-видимому, патриарх Никон вернул Калугу в состав Суздальской епархии, но титул местного архиерея изменен на прежний лад не был.

Опала Никона привела к тому, что архиепископ Стефан в 1661 году был фактически отрешен от управления Суздальской епархией и несколько лет провел в Москве при Архангельском соборе в Москве. Потом его сослали в Борисоглебский монастырь близ Ростова Великого. Но в 1666-м царь Алексей Михайлович простил владыку Стефана, который к тому времени находился при смерти, и вернул ему сан суздальского и тарусского архиерея. После этого владыка чудесным образом исцелился. То ли он искусно притворялся, то ли весть о царской милости в самом деле подняла его с одра.

В следующем 1667 году в составе Суздальской епархии произошла значительная перемена. По инициативе нового патриарха Иоасафа II, ранее занимавшего пост архимандрита Владимирского Рождественского монастыря, южная часть Суздальской епархии с городами Таруса, Калуга, Оболенск и Малый Ярославец, отдаленная от Суздаля, была присоединена к Владимирской патриаршей области.

Взамен того к Суздалю по духовным делам причислили город Юрьев-Польской и Юрьевский уезд с 72-мя церквями, находившимися до этого в составе Патриаршей области. На Большом Московском Соборе святителей в июне 1667 года было определено: «благословляем и утверждаем суздальскому епископу Суздальский уезд весь да Юрьев-Польской, а Торуса и Калуга с прочими в патриаршею область». Поэтому уже в 1669 году архиепископ Стефан именовал себя Суздальским и Юрьевским.

В 1672 году для учреждения новой Нижегородской епархии царь Алексей Михайлович созвал Церковный Собор и предложил выделить земли для новой епархии из патриаршей области, а также из Суздальской епархии. Владыка Стефан явно не протестовал, но не мог быть этим доволен и, видимо, интриговал. В 1679-м новый царь Федор Алексеевич отрешил его от епархии и опальный архиерей умер в том же году в Иосифо-Волоколамском монастыре.

Вот так город Таруса оставался вторым центром Суздальской епархии с 1395 по 1667 гг. – дольше всех остальных «городов-спутников» Суздаля по духовному ведомству. Суздальская и Юрьевская епархия просуществовала 121 год – до 1788-го, когда была присоединена к Владимирской. Однако сейчас о многовековой общей истории Суздаля и Тарусы мало кто помнит.

На иллюстрациях:

1. Панорама Тарусы

2. Таруса. Исторический центр

3. Епископ Суздальский, Калужский и Тарусский Варлаам I

4. Патриарх Московский и всея Руси Никон

5. Вид на Тарусу с реки