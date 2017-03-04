МЧС региона: зима еще может напомнить о себе

В пресс-службе регионального МЧС отмечают, что несмотря на наступление календарной весны, ещё возможны вторжения арктических воздушных масс, снегопады, а также существенное понижение температуры. А значит, считать наступившую оттепель уверенным началом весны не совсем правильно.

Накануне жители Владимира и многих районов области наблюдали довольно густой туман, который повышает риски возникновения ДТП.

Ещё одно характерное и опасное явление межсезонья – гололедица. По данным чрезвычайного ведомства, на ближайшие несколько недель, до уверенного перехода среднесуточных температур до положительных значений, гололедица еще будет представлять опасность, как для пешеходов, так и для водителей.

В связи с этим водителям рекомендовано соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим. Пешеходам следует быть осторожнее, особенно при пересечении проезжей части, а перемещаясь по тротуарам – стараться избегать мест, покрытых ледяной коркой.

Осмотрительность следует проявлять и рыбакам, здраво оценивать риски, и по возможности воздержаться от выхода на лёд. Спасатели напоминают: как и прежде выход на лёд в запрещённых местах недопустим и административно наказуем.

Сообщается, что в выходные во Владимирской области сохранится оттепельный характер погоды. Даже ночные температуры ожидаются положительными, днём воздух будет прогреваться до +6 °С. Осадки и ветер будут умеренными, на дорогах сохранится гололедица.

Фото: http://belive.ru/2016/01/belgorodcy-byli-ne-gotovy-k-silnomu-gololedu/